Das Feuer, das im März in Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis drei Wohnwagen zerstört hat, ist in einem der Anhänger entstanden. Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Feuer in einem der Wohnwagen ausgebrochen ist. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist aber nicht bekannt. Brandstiftung von außen kann demnach ausgeschlossen werden. Es gibt auch keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Damit widersprechen die Ermittler dem Verband der Sinti und Roma. Er hatte einen Anschlag auf den Wanderzirkus für möglich gehalten. Bei dem Feuer war niemand verletzt worden.