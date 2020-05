per Mail teilen

Starker Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses hat am Samstag in Neu-Ulm einen Feuerwehreinsatz verursacht. Bewohner des Hauses und Anwohner riefen die Rettungskräfte. Wie sich herausstellte, war im Keller eine Papiertonne in Flammen aufgegangen, vermutlich wegen unsachgemäßer Müllentsorgung. Die Feuerwehr musste das Gebäude mit einem Gebläse entlüften. Verletzt wurde niemand.