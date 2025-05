Nach Brand in Langenauer Realschule: 14-Jähriger soll Feuer gelegt haben

per Mail teilen

Ein 14-jähriger soll in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einer Realschule in Langenau gelegt haben. Ob er für weitere Brände in der Stadt verantwortlich ist, ermittelt jetzt die Polizei.

Ein Jugendlicher steht im Verdacht, am Wochenende in einer Realschule in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ein Feuer gelegt zu haben. Jetzt prüft die Polizei, ob der 14-Jährige auch für weitere Brände verantwortlich ist.

Zeitungsausträgerin beobachtete Brandstiftung

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 14-Jährige am Sonntagmorgen gegen halb vier eine Scheibe im Erdgeschoss der Realschule eingeschlagen hat. Durch das Fenster sei er dann eingestiegen und habe einen Raum in Brand gesetzt, heißt es in der Mitteiltung.

Eine Zeitungsausträgerin beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Der Jugendliche flüchtete in der Zwischenzeit. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen und kontrollierte ihn wenig später. Ob er Schüler an der betroffenen Schule ist, ist laut Angaben der Polizei nicht bekannt. Der Jugendliche wurde in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert.

Nach Brand in Realschule: Unterricht geht weiter

Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Ulmer Kriminalpolizei dauern weiter an. Dabei soll auch geklärt werden, ob der Jugendliche für weitere Brandstiftungen verantwortlich ist. Wie zum Beispiel für den Brand mehrerer Gartenhütten in Langenau Ende April.

Nach Auskunft der betroffenen Schule geht der Unterricht am Montag nach dem Vorfall regulär weiter. Der betroffene Raum werde ausgespart, auch in den angrenzenden Räumen werde nicht unterrichtet. Dort würden weitere kriminaltechnische Untersuchungen laufen.