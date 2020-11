Feuer in Balzheim verursacht Millionenschaden

Brandursache unklar Feuer in Balzheim verursacht Millionenschaden

In einer Lagerhalle in Balzheim im Alb-Donau-Kreis ist am Montagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dort waren mehrere Lastwagen untergebracht.