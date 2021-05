In einem Mehrfamilienhaus in Ulm musste die Feuerwehr am Pfingstmontagnachmittag einen Kellerbrand löschen. Die rund 40 Bewohner hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache, so die Polizei.