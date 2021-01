Feuer in Küche und Schafstall Sachschäden bei Bränden in Weißenhorn und Biberach

Bei zwei Bränden am Samstag in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) und in Biberach ist teils hoher Sachschaden entstanden. Nach Polizeiangaben wurde in beiden Fällen niemand verletzt.