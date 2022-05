In Elchingen im Kreis Neu-Ulm gab es am Samstag ein Feuer in einer Schreinerei. Ein Holzstück hatte sich laut Polizei in einem Häcksler verkeilt und einen Funkenflug ausgelöst. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, allerdings gelangten glühende Holzspäne über eine Absauganlage in ein Silo. Die Feuerwehr musste auch das sicherheitshalber wässern. Verletzt wurde niemand.