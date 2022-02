In einem Gebäude des Müllheizkraftwerks in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte sich Müll nach der Anlieferung in einem Aufbewahrungsdepot von selbst entzündet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte den Brand noch am Abend unter Kontrolle.