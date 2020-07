In Lorch (Ostalbkreis) standen am Sonntagvormittag ein Wohnhaus und eine Garage in Flammen. In Schwäbisch Gmünd löste ein rauchender Kamin am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Bei dem Feuer in Lorch brannten beide Gebäude, Wohnhaus und Garage, komplett aus. Eine 22-Jährige, die bei Ausbruch des Feuers daheim war, konnte das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen, so die Polizei. Ihre Eltern sind derzeit in Urlaub. Durch die Hitze des Feuers wurde auch ein Nachbarhaus leicht in Mitleidenschaft gezogen. Geschätzter Schaden: Eine halbe Million Euro Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Das Feuer war in der Garage ausgebrochen. Die Flammen griffen rasch auf das Wohnhaus über. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Auf der Suche nach restlichen Glutnestern musste die Feuerwehr das Dach abdecken. Bei dem Feuer in der Lorcher Beethovenstraße brannten Wohnhaus und Garage aus onw-images / Jason Tschepljakow Qualmender Kamin sorgte für Feuerwehreinsatz In Schwäbisch Gmünd-Bettringen hat ein qualmender Kamin am späten Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die beiden 85-jährigen Bewohner, die offenbar Schwierigkeiten beim Entzünden des Kamines hatten und dadurch die starke Rauchentwicklung verursachten, gelangten laut Polizei unverletzt ins Freie.