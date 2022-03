Feuer im Angus-Stall doch keine Brandstiftung

Die Ursache für das Feuer in einem Offenstall mit rund 40 Angus-Mutterkühen und Kälbchen in Gundelfingen (Kreis Dillingen) ist geklärt. Nach Mitteilung der Polizei handelt es sich doch nicht, wie zunächst angenommen, um Brandstiftung. Ermittlungen der Sachverständigen hatten ergeben, dass auf dem Stallboden kurz vor Ausbruch des Brandes ein Kalkgemisch ausgebracht worden war. So sollte der Stall desinfiziert werden. Allerdings entstand in der Folge eine chemische Reaktion, die anschließend mit großer Wahrscheinlichkeit zur Selbstentzündung führte. Bei dem Feuer war in der Nacht zum Sonntag nur geringer Sachschaden entstanden, die Tiere konnten von Einsatzkräften unverletzt in Sicherheit gebracht werden.