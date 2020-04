Dachstuhl in Schwäbisch Gmünd ausgebrannt

Feuer am Ostermontag

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd ist am Mittag des Ostermontags ein Ersthelfer verletzt worden. Der Dachstuhl des Hauses brannte aus.