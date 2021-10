Brand in Arztpraxis - 500.000 Euro Sachschaden

Bei einem Brand in einer Arztpraxis in Bopfingen (Ostalbkreis) ist am Sonntagnachmittag ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit Großaufgebot im Einsatz, da sich die Praxis über der Kreissparkasse befindet. In dem Gebäude gibt es auch drei Wohnungen, von denen laut Polizei jedoch aktuell nur eine bewohnt ist. Zur Zeit des Brandes befand sich niemand im Haus. Laut Polizei war vermutlich ein technischer Defekt an einem Drucker die Ursache des Feuers.