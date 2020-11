Bei einem Feuer in einem Entsorgungsbetrieb im Ulmer Donautal sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in einer Halle Müll in Brand geraten. Zwei Personen sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest.