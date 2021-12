Nach Brand in Wohnung: Verdächtiger in Haft

Nach einem Brand am Mittwoch auf dem Ulmer Kuhberg gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei hat einen 31-jährigen Ulmer ermittelt. Dieser soll am selben Tag mit einer Bekannten in Streit geraten sein. Sie ist die Inhaberin der Wohnung, in der es später brannte. Während die Bewohnerin unterwegs war, soll sich der 31-Jährige Zugang zur Wohnung verschafft und das Feuer gelegt haben. Am Mittwochabend stellte sich der 31-Jährige der Ulmer Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Sie erließ einen Haftbefehl. Nach einer ersten Schätzung liegt der Sachschaden durch den Brand in dem Mehrfamilienhaus bei rund 100.000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.