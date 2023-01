Brand auf Bauernhof bei Oberroth

Bei einem Brand auf einem unbewohnten Hof bei Oberroth (Kreis Neu-Ulm) ist am Sonntagmorgen ein Stadel niedergebrannt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund eine halbe Million Euro.

Die große Rauchsäule war weithin sichtbar. Zwischen Oberroth und Osterberg im Kreis Neu-Ulm ist am Sonntagmorgen auf einem Einsiedlerhof ein Stadel in Flammen aufgegangen. Ein Milchwagenfahrer hatte das Feuer gegen 8:45 Uhr bemerkt und per Notruf gemeldet. Das unbewohnte Anwesen wird nach ersten Erkenntnissen als Werkstatt, Maschinenhalle und Tierstallung genutzt und besteht aus mehreren Gebäudeteilen, so die Polizei. In der Maschinenhalle befanden sich mehrere landwirtschaftliche Gerätschaften sowie einige Oldtimer.

Die Feuerwehr ließ den Stadel bei Oberroth (Kreis Neu-Ulm) kontrolliert niederbrennen. Alle Tiere konnten gerettet werden. z-media / Ralf Zwiebler

Schafe aus Stall gerettet

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Schafe, die sich in dem Stall befanden, wurden alle gerettet und auf eine Wiese gebracht. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindern. Das landwirtschaftliche Gebäude war jedoch nicht mehr zu retten. Es brannte vollständig nieder. Maschinen und Geräte in dem Stadel fielen den Flammen zum Opfer.

Schaden rund eine halbe Million

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Möglicherweise hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund eine halbe Million Euro.