Brüder aus dem Kreis Donau-Ries wegen Mordverdachts verhaftet

Ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Donau-Ries und sein 22-jähriger Bruder sitzen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Sie sollen Mitte Juli in Berlin ihre 34-jährige Schwester getötet haben.

Die aus Afghanistan stammenden Männer sollen nach Angaben der Ermittler nicht mit dem Lebenswandel der jungen Frau einverstanden gewesen sein. Die Tat verübten sie vermutlich aus "gekränktem Ehrgefühl" , teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Getötete war geschieden und lebte mit ihren zwei Kindern im Alter von neun und 13 Jahren zusammen. Die Frau galt zunächst als vermisst. Jedoch habe es, unter anderem aus dem persönlichen Umfeld der zweifachen Mutter, schnell Hinweise darauf gegeben, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Auf die Spur der Tatverdächtigen kam die Polizei durch Auswertung von Videoaufnahmen an einem Berliner Fernbahnhof (Sujetfoto) dpa Bildfunk Picture Alliance

Leiche im Koffer nach Schwaben transportiert und vergraben

Laut Staatsanwaltschaft wurde die 34-Jährige am 13.Juli getötet. Die Verdächtigen sollen die Leiche noch am selben Tag in einem Koffer mit dem Zug nach Bayern transportiert und sie dort bei Neuburg an der Donau vergraben haben.

Videoaufnahmen führten auf die Spur der Tatverdächtigen

Auf die Spur der Tatverdächtigen kam die Polizei durch die Auswertung von Videoaufnahmen der Überwachungskameras eines Berliner Fernbahnhofes, von Funkzellendaten sowie auf Aussagen von Zeugen. Seit Mittwoch sitzen die Brüder in Untersuchungshaft.

Einzelheiten zur Tat noch unklar

In Zusammenarbeit mit den bayerischen Polizeibehörden stießen die Ermittler am Donnerstag auf eine Frauenleiche. Die Obduktion war am Freitagnachmittag noch nicht abgeschlossen. Erst wenn deren Ergebnis vorliegt, könne mehr zur Identität der gefundenen Leiche sowie zur Todesursache und zu Einzelheiten des Tathergangs gesagt werden, hieß es.

Ehrenmorde - ein weltweites Problem

Gewalt im Namen einer traditionellen "Ehre" erfahren Mädchen und Frauen in allen Teilen der Welt. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes sieht dahinter jedoch meist keine religiösen Motive. Vielmehr stünde das patriarchalische - also männlich dominierte - Denken der Täter im Vordergrund. Frauen würden als Besitz betrachtet. Weichen sie von den althergebrachten Normen ab, gilt der Mann als "Opfer", da er so seine angebliche Ehre verliert. So wurde etwa im Februar 2005 die 23-jährige Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in Berlin-Tempelhof von ihrem Bruder mit drei Kopfschüssen getötet. Etwas mehr als ein Jahr später wurde der zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alte Todesschütze zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und drei Monaten verurteilt.