Nach dem Tod eines dreijährigen Jungen im vergangenen Herbst in Dillingen hat die Polizei jetzt den Lebensgefährten der Mutter wegen Verdachts des Totschlags festgenommen. Der Junge war kollabiert und kurz darauf gestorben, die Todesursache war lange unklar. Der 23-Jährige soll den Jungen körperlich massiv misshandelt haben. Laut Polizei hat stumpfe Gewalt gegen den Bauch zum Tod geführt. Dies stehe im rechtsmedizinischen Gutachten. Zum Tatzeitpunkt soll der Verdächtige mit dem Kind alleine daheim gewesen sein. Offenbar war die Mutter mit ihrem Sohn auch bei einem Kinderarzt, wo Misshandlungen hätten erkannt werden können. Die Familie hatte zuvor in Halle an der Saale gewohnt und war dort vom Jugendamt betreut worden. Weil die Betreuung zwischenzeitlich aber beendet wurde, ging beim Umzug nach Dillingen auch keine Meldung an das dortige Jugendamt.