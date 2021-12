Die Polizei hat am ersten Weihnachtstag in einer Asylunterkunft in Günzburg einen 20-Jährigen wegen Körperverletzung festgenommen. Er hatte im Streit einen 28-jährigen Mitbewohner einen Teller an den Kopf geworfen und ihn anschließend mit einem Messer bedroht. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.