Sanierungsarbeiten an der Remsbrücke in Essingen werden zum zweiten Mal verlängert. Die Brücke wird laut Regierungspräsidium Stuttgart voraussichtlich Mitte November freigegeben. So lange dauert auch die Vollsperrung an. Zunächst hatten zusätzlich notwendig gewordene Arbeiten die Fertigstellung verzögert. Nun seien ungünstige Witterungsbedingungen hinzugekommen, hieß es.