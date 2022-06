Urlaub wie in Jugendtagen - In Rosenberg können Erwachsene ins Ferienlager

Wer denkt nicht gern an Ferien- und Zeltlager in der Kindheit zurück? Eine Yoga-Lehrerin und ein Waldpädagoge bieten jetzt in Rosenberg Ferienlager für Erwachsene an.

Gibt's jetzt in Rosenberg auch für Erwachsene: Ferienlager, wie sie viele aus der Kindheit kennen. SWR Timo Staudacher

Eine Wiese am Waldrand mit Badesee in Rosenberg im Ostalbkreis. Übersät von Zelten. In der Mitte: ein Lagerfeuer-Platz und ein großer Pavillon. Es regnet ein bisschen. Aber das macht nichts. Eine Frau zupft an der Ukulele.

"Und das macht das Ganze auch so besonders, dieses: alles kann, nichts muss".

Da kommen schöne Erinnerungen hoch an damals, an die Jugendjahre: Was waren das für tolle, schier unendliche Tage im Sommer. Einfach mal Quatsch machen. Streifzüge durch die Natur. Abende am Lagerfeuer. Die Welt ein einziger Abenteuerspielplatz.

Im Ostalbkreis lebt dieses Ferienvergnügen in einer Erwachsenen-Version wieder auf. Ein gutes Dutzend Erwachsene nutzen das Angebot. Handys sieht man hier kaum und werden offenbar auch nicht vermisst. Nur der Leiter des Camps, Nils Stauch, klettert ab und zu auf einen nahegelegenen Berg, nur dort gibt es ordentlichen Empfang.

Eine neue Strickleiter für den Badesee: Die alte Leiter war kaputt, damit war ein konkretes Projekt geboren. SWR Timo Staudacher

Ein Stück weiter arbeitet eine Gruppe an Holzsprossen und einem dünnen Seil. "Wir bauen eine Strickleiter, weil die fest installierte Leiter vom See leider nicht mehr vorhanden ist", sagte ein Teilnehmerin. "Und wir wollen's uns ein bisschen leichter machen, um rein- und rauszukommen aus dem Wasser."

Vier Tage lang gibt es solche kleineren und manche größere Aktion. Aber was genau wann stattfindet – das entscheidet das gemeinsame Bauchgefühl sagt Mitorganisatorin und Yoga-Lehrerin Sandra Wilde.

Ferienlager für Erwachsene: Schnitzeljagd des Wahnsinns

Sandra Wilde und Nils Stauch machen einfach Angebote, die man nutzen kann, etwa eine "Schnitzeljagd des Wahnsinns". Oder man liegt einfach mal zwei Stunden in der Hängematte, schläft oder liest Comics. "Und das macht das Ganze auch so besonders, dieses: alles kann, nichts muss", so eine Teilnehmerin. Eine andere lobt: "Man ist jetzt hier nicht unbedingt die ganze Zeit Action-orientiert, sondern man verbringt auch Zeit miteinander beim Spielen oder am Lagerfeuer mit Instrumenten."

Es darf auch gelobt werden im Ferienlager für Erwachsene - und zwar schriftlich SWR Timo Staudacher

Einfach im Hier und Jetzt sein und nichts planen, das gefällt einem jungen Mann besonders gut: "Ankommen, Zelt aufbauen, erst mal in den See reinspringen, ne Runde baden gehen. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt, aber es wird bestimmt lustig."

Fazit: Das Lager ist eine Auszeit vom rauen Alltag. Das schätzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr. "Super entspannt tatsächlich".