In diesem Jahr gibt es kaum Ferienangebote für Kinder. Auf dem Rappenhof bei Gschwend (Ostalbkreis) können sich 44 Kinder als Artisten ausprobieren - im Kinderzirkus Pimparello, unter Corona-Bedingungen.

Die siebenjährige Gil schwingt sich leicht wie eine Feder hoch aufs Trapez, streckt Arme und Beine aus. "Stern" - so nennt sich diese Übung, die die Schülerin schon gut beherrscht. Ihr Trainer, Johannes Mach, ist zufrieden, fordert Gil aber zu einem Lächeln auf - das gehöre zum Präsentieren. Allerdings ist das Lächeln kaum hinter der Mund-Nasen-Maske zu sehen. Die müssen alle jungen Artisten und Trainer tragen.

Die siebenjährige Gil zeigt den "Stern" am Trapez - unterstützt von Trainer Johannes Mach. SWR Torsten Blümke

Strenge Auflagen für den Kinderzirkus

Um überhaupt so eine einwöchige Ferienfreizeit anbieten zu können, muss der Zirkus Pimparello auf ein strenges Hygienkonzept achten. Eltern, die ihre Kinder in die Ferienfreizeit geschickt haben, mussten attestieren, dass sie nicht in Risikogebieten waren und ihre Kinder frei von Erkältungssymptomen sind. Fürs Übernachten wurden kleine Hausgruppen gebildet; beim Training gilt eine Maskenpflicht. Trainingsgeräte müssen regelmäßig desinfiziert und Abstandsregeln eingehalten werden. Zirkusaufführungen für die Eltern, wie sonst üblich, dürfen aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

Junge Artisten am Vertikal-Tuch. SWR Torsten Blümke

Kurzarbeit für die Mitarbeiter und finanzielle Einbußen

Die Zirkus-Freizeit soll den Kindern Spaß machen und soziale Kontakte ermöglichen. Doch das ist unter Corona-Bedingungen deutlich schwieriger geworden, sagt Geschäftsführer und Zirkuspädagoge Sven Alb. Landschulaufenthalte wurden gestrichen, zu den bisher angebotenen Freizeiten konnten nur halb so viele Kinder kommen wie früher, da es sonst nicht möglich gewesen wäre, die Abstandsregeln einzuhalten. Sven Alb rechnet mit einem Minus von bislang rund einer halben Million Euro. Zwölf Festangestellte sind seit März in Kurzarbeit. Trotzdem sei es gelungen, mit vielen Ehrenamtlichen weiter Zirkusschule und -freizeit anzubieten.

Kinder sind Leidtragende der Pandemie

Kinder sind Leidtragende der Pandemie, meint Alb. Deshalb hofft er, dass sein Angebot nicht einem Lockdown zum Opfer fällt. Viele der Kinder, die auf den Rappenhof kommen, stammen aus schwierigen Lebensverhältnissen, haben Gewalt oder Missbrauch erlebt, sind in Pflegefamilien oder kommen aus Zuwandererfamilien wie der 13-jährige Ali aus Syrien. Zu Hause mit vier Geschwistern und der alleinerziehenden Mutter in einer viel zu kleinen Wohnung in Schwäbisch Gmünd schaut er in der Freizeit meist fern oder spielt mit dem Handy. Er freut sich über diese Auszeit im Zirkus Pimparello, das Jonglieren mit dem Diabolo und Waldspaziergänge mit Alpakas. Er will jetzt unbedingt Artist oder Zirkuspädagoge werden - sein Betreuer und Trainer Bonaventura Amann.