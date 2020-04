In Neu-Ulm wird der so genannte Ferienausschuss bis Ende April die Geschäfte des Stadtrates übernehmen. Das hat der Neu-Ulmer Stadtrat am Dienstagnachmittag in seiner vorerst letzten Sitzung beschlossen. Der Ferienausschuss ist mit 18 Ausschussmitgliedern plus Oberbürgermeister deutlich kleiner als der Stadtrat. Normalerwiese tagt er nur in den Sommerferien.