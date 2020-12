per Mail teilen

Wegen des Lockdowns und den Schulschließungen stellen viele Nah-Verkehrsunternehmen ab Mittwoch auf den Ferienfahrplan um. Das bedeutet, Busse und Straßenbahnen fahren so, als ob schon Schulferien wären, so zum Beispiel im Ostalbkreis und im Kreis Günzburg. In den meisten Fällen entfallen sogenannte Verstärkerfahrten, das sind Fahrten, bei denen mehrere Busse gleichzeitig fahren, um Gedränge zu verhindern.