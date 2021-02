per Mail teilen

Eine Bio-Bäuerin aus dem Nördlinger Ries hat ihre komplette Ernte an Fenchel-Samen verloren. Der Grund: Pestizid-Rückstände, offenbar herübergeweht von konventionell beackerten Feldern aus der Umgebung.

"Als die E-Mail kam und wirklich so ein hoher Wert an Pestiziden in meinem Fenchel festgestellt wurde, war ich einfach schockiert", sagt Bio-Bäuerin Franziska Blind aus Heuberg, einem Ortsteil von Oettingen im Nördlinger Ries. Im ersten Moment habe sie es gar nicht glauben können.

Eigentlich wollt die Bäuerin den Fenchel an einen Tee-Hersteller verkaufen. Doch bei der standardmäßigen Laborkontrolle vor zwei Wochen sind gleich drei verschiedene Wirkstoffe entdeckt worden. Bei dem Unkrautvernichter Pendimethalin ist der Grenzwert um mehr als das Doppelte überschritten. Der Fenchel für die Bio-Teeproduktion muss vernichtet werden. Der Schaden für die 32-Jährige beläuft sich auf 8.000 Euro.

Pestizide verbreiten sich über weite Strecken

Pendimethalin und Prosulfocarb, das ebenfalls gefunden wurde, gehören zu den am meisten verkauften Wirkstoffen in Deutschland. Die Böden im Ries sind gut, Ackerbau soweit das Auge reicht rund um das Feld von Franziska Blind. Der Wind könnte die feinen Tröpfchen von einem der vielen Nachbarfeldern herübergeweht haben. Aber auch ein Transport über weitere Strecken ist möglich, wenn die Spritzmittel verdunsten.

Die Bio-Bäuerin sieht die Pflicht bei der Politik. Zulassungsbehörden in Deutschland auf Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene müssten genauer hinschauen. "Wie solche Pflanzenschutzmittel reagieren, wie die dann in der Umwelt verteilt werden“, sagt sie.

Das Fenchelfeld der Bio-Bäuerin Franzsika Blind ist komplett kontaminiert. SWR Tobias Hildebrandt

Studie zeigte Probleme bereits 2015

Dass es Probleme mit den Wirkstoffen gibt, hat schon 2015 eine Studie des Landesamtes für Umwelt in Brandenburg gezeigt. Darin heißt es, dass sich vor allem Pendimethalin in der Umwelt unerwünscht weiträumig und anhaltend verbreite.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hingegen teilt mit, es lägen nur sehr wenige Erkenntnisse zu Befunden mit diesen Wirkstoffen vor – und spricht von "Einzelfällen". Das könnte aber auch daran liegen, dass es kaum Daten gibt. Ein flächendeckendes Monitoring über die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt lässt trotz Ankündigung seit fünf Jahren auf sich warten.

Anbauverband "Bioland" spricht von über 200 Fällen

So sticht eine Sammlung des Anbauverbandes "Bioland" hervor. Darin sind mehr als 200 Fälle belasteter Pflanzen aus den letzten Jahren dokumentiert. "Die Summe dieser Einzelfälle legt nahe, dass es keine Einzelfälle sind", sagt der Agrarexperte der Grünen im Bundestag, Harald Ebner. Der Grünen-Politiker fordert, den Wirkstoff Pendimethalin zu verbieten.

Bio-Bäuerin Blind in Heuberg ist enttäuscht. Sie habe es Freunden und Bekannten erzählt, dass man ihren Fenchel bald als Bio-Tee kaufen könne. "Dann schämt man sich schon fast ein bisschen, dass man die Leute wieder anrufen muss und sagen muss, das hat sich alles erledigt, mein Fenchel ist leider so stark kontaminiert, dass der nie in einem Tee-Beutel landen wird", sagte sie.

Den Fenchel auf ihrem Acker wird sie nach einer Saison schon umpflügen müssen und auf einem anderen Feld anbauen, in der Hoffnung, dass die Pestizid-Belastung dort niedriger ist, so die 32-Jährige.