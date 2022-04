A8 Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen gesperrt: Fels droht abzustürzen

per Mail teilen

Die A8 ist zwischen Merklingen und Mühlhausen in Richtung Stuttgart gesperrt. Ein Felsbrocken droht auf die Fahrbahn zu stürzen.

Seit Dienstagnachmittag geht auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart nichts mehr. Zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen würde Verkehrsteilnehmern große Gefahr drohen.

Ein Geologe der zuständigen Autobahn GmbH hatte einen gelockerten Felsen westlich des Nasenfelstunnels am Drackensteier Hang entdeckt, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Seit Dienstag, 14 Uhr, ist die A8 in Richtung Stuttgart deshalb gesperrt. Der Verkehr wird bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ausgeleitet und an der Anschlussstelle Mühlhausen (Kreis Göppingen) auf die Autobahn zurückgeführt. Derzeit gibt es vor der Ausleitung einen elf Kilometer langen Stau.

Wegen drohenden Felssturzes an der A8 - tagelange Sperrung möglich

Möglicherweise muss die A8 in dem betroffenen Bereich mehrere Tage lang gesperrt bleiben. Dem Schwerlastverkehr empfiehlt die Autobahn GmbH, am Kreuz Ulm-/Elchingen auf die A7 zu wechseln und weiter über die A6 Richtung Stuttgart zu fahren. Die Autobahn GmbH sucht derzeit ein Spezialunternehmen, das den Felsen untersucht und sichert.