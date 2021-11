Auch in der Region ist am Sonntag auf Friedhöfen und an Kriegerdenkmalen der Volkstrauertag begangen worden. Auf dem Ulmer Hauptfriedhof wurden Kränze für die Opfer von Krieg und Gewalt niedergelegt. Für den Landkreis Neu-Ulm gab es eine zentrale Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof in (Neu-Ulm)Reutti. In Aalen hatte die Stadt zur Gedenkstunde am Mahnmal bei der Schillerhöhe eingeladen. In Schwäbisch Gmünd wurden Kränze am Kriegerdenkmal im Ottilienfriedhof im Ortsteil Bettringen niedergelegt.