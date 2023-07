Kraftwerk zur Reserve

An diesem Montag nimmt das Gaskraftwerk in Leipheim offiziell seinen Betrieb auf. Doch am besten ist es, wenn das Kraftwerk gar nicht laufen muss.

Mit einem Festakt wird am Montag Nachmittag die Fertigstellung des Gaskraftwerkes auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim gefeiert. Dazu wird auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Es ist eines von vier Reserve-Gaskraftwerken, die die Sicherheit der Stromversorgung in Süddeutschland gewährleisten sollen. Das Kraftwerk in Leipheim wird nur in Betrieb genommen, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Das ist der Fall, wenn Photovoltaik- und Windkraftanlagen an manchen Tagen wenig Strom liefern, während der Verbrauch hoch bleibt. Gaskraftwerk gleicht Schwankungen im Stromnetz aus Das Gaskraftwerk kann laut dem Bauherrn, der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG), binnen einer halben Stunde seine volle Leistung bringen. Es hat eine Leistung von 300 Megawatt. Das entspricht ungefähr einem Viertel dessen, was früher ein Block des nahegelegenen Atomkraftwerkes Gundremmingen erzeugt hatte. Als Kosten nannte die LEAG vor gut zwei Jahren 270 Millionen Euro. Den Strom erzeugen Turbinen, die durch Gas angetrieben werden. Das Kraftwerk kann flexibel an- und ausgeschaltet werden. Die LEAG erbaute es in knapp zwei Jahren im Auftrag des Netzbetreibers Amprion für Siemens Energy. Pläne für Reservekraftwerk bereits 2011 Erste Pläne für ein Gaskraftwerk auf dem ehemaligen Militärflugplatz Leipheim (bis Ende 2008) gab es schon 2011. Damals hatten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm angekündigt, für rund 900 Millionen Euro ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk zu bauen. Es folgten ein Bürgerbegehren und Zustimmung in einem Bürgerentscheid, Änderungen der Pläne und insgesamt drei Ausschreibungen. Die Lausitz Energie Kraftwerke AG übernahm schließlich das Projekt und feierte im September 2021 Spatenstich.