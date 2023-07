Beim Parteitag in Heidenheim hat der BW-Landesvorsitzende der FDP, Theurer, die Bundesregierung in Schutz genommen. Debatten seien ein Zeichen für "lebendige Demokratie".

Der baden-württembergische FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer hat gegen die Bundesregierung gerichtete Vorwürfe des Dauerzwists zurückgewiesen. Manche würden sagen, dass man zu stark streite, sagte Theurer am Samstag beim Landesparteitag der Liberalen in Heidenheim. Aber: "Ich glaube, wir sind mittlerweile im Normalzustand lebendiger Demokratie angekommen."

Koalition aus sehr unterschiedlichen Parteien

In der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP regierten sehr unterschiedliche Parteien - SPD und Grüne seien eher staatsorientiert, die FDP marktwirtschaftlich und freiheitsliebend. "Dass da diskutiert wird, ist doch klar", sagte Theurer. Es wohnten auch Menschen, die für den "Klimalockdown" seien, Tür und Tür neben jenen, die Technologieoffenheit wollten. Es sei da schwierig, zu Kompromissen zu kommen.

Der 56-jährige Theurer wurde am Samstag mit 78,2 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Vor zwei Jahren erhielt er noch 88,1 Prozent der Stimmen. Der Diplom-Volkswirt aus Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) führt die Partei seit 2013 an. Es komme darauf an, die FDP mit souveräner Gelassenheit weiter zu profilieren - als Oppositionspartei im Land und Regierungspartei im Bund, sagte Theurer. Er fühle sich im besten Alter für die anstehenden Aufgaben. Theurer ist auch Staatssekretär im Verkehrsministerium der Ampel-Regierung.

Erneuter Internet-Ausfall bei FDP-Landesparteitag

Bei ihrem Landesparteitag in Heidenheim hatten die Liberalen wie schon bei vergangenen Parteitagen mit erheblichen Internetproblemen zu kämpfen. Das WLAN-Netz im Saal fiel über längere Strecken komplett aus. Auch der Livestream brach zwischenzeitlich zusammen.

"Wir können diesmal wirklich nichts dafür", sagte Landesgeschäftsführer Julian Schröder auf Nachfrage. Man habe alles im Vorfeld gemacht, um eine erneute Panne zu verhindern - sogar für eine zweite Backup-Leitung habe man viel Geld bezahlt. Es liege an der Halle, sagte Schröder. Wenn man die Technikprobleme nicht in den Griff bekomme, müsse die Arbeit an dem Antrag analog und nicht wie geplant über das Online-Portal erfolgen.

Auch in der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hatten sich im Januar viele FDP-Delegierte und Gäste zunächst nicht einwählen können. Beim kleinen Parteitag vergangenes Jahr in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hatten WLAN und Livestream ebenfalls nicht wie gewünscht funktioniert.