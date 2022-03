FCH beruft sich auf "Übergangslösung" für Zuschauerbegrenzung

per Mail teilen

Zwar gilt auch beim Fußballzweitligaspiel Heidenheim gegen Regensburg am Sonntag eine Zuschauerbegrenzung auf 750 Menschen. Aufgrund der sehr kurzfristigen neuen Corona-Verordnung des Landes könnten jedoch noch einmal mehr Zuschauer in die Voith-Arena kommen. Das hat der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald dem SWR bestätigt. Aufgrund der strengen Regeln erwarte der Verein aber, dass nur sehr wenige Besucher in die Voith-Arena kommen, obwohl schon weit mehr Karten verkauft wurden. Heimgeschickt werde niemand, sagte der Vereinssprecher Markus Gamm. Der 1.FC Heidenheim wolle die Corona-Landesverordnung bestmöglich umsetzen.