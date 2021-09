per Mail teilen

Patrick Schmidt, Stürmer des Fußball-Zweitligisten 1.FC Heidenheim, wechselt mit sofortiger Wirkung zum Ligakonkurrenten Ingolstadt. Das hat der FCH am Dienstag bekanntgegeben. Der 27-Jährige war drei Jahre in Heidenheim unter Vertrag und erzielte in dieser Zeit drei Tore.