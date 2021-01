Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den kommenden beiden Partien auf Mittelfeldspieler Kevin Sessa verzichten. Der 20-Jährige hatte bei der 0:4-Niederlage beim SV Sandhausen am vergangenen Freitag für eine Notbremse in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen. Er wurde für die zwei Meisterschaftsspiele gegen Darmstadt 98 und den Karlsruher SC gesperrt, wie der Club am Montag mitteilte.