Der FC Heidenheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Corona-Impfungen an. Geimpft wird mit Johnson & Johnson kostenlos und ohne Voranmeldung am Samstag vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim und zwar von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr direkt vor dem Stadion. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Spritze nötig; zwei Wochen später gilt man als vollständig geimpft. Sollte die Menge an Impfstoff vor dem Stadion nicht ausreichen, wird den Impfwilligen ein Termin für Sonntag im Kreisimpfzentrum Heidenheim angeboten. Für das Spiel des 1.FCH gegen den Bundesligisten Hoffenheim sind 9.000 Zuschauer in der Voith Arena zugelassen. 15.000 würden hineinpassen.