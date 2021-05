Der Fußball-Zweitligist 1.FC Heidenheim hat den Bundespreis "Zu gut für die Tonne" in der Kategorie Gastronomie gewonnen. Mit dem Preis wird das Engagement gegen Lebensmittelverschwendung ausgezeichnet. Der Fußballclub überzeugte die Jury mit seinem Konzept des Mitarbeiter-Resteessens und das funktioniert so: Am Montag nach Heimspielen treffen sich alle Festangestellten in der Mittagspause. Für diesen Termin wird aber kein Essen zubereitet, sondern gegessen werden die Reste, die in der VIP-Lounge am Buffett übrig geblieben sind. Damit, so Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner (CDU), leiste der Zweitligist einen wertvollen Beitrag zum Ressourcen- und somit auch zum Klimaschutz.