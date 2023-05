per Mail teilen

Vieles spricht im Moment dafür, dass der 1. FC Heidenheim erstmals in die Bundesliga aufsteigt. In der Stadt breitet sich bereits eine euphorische Stimmung aus - bei Fans und im Rathaus.

Am Sonntag steht das Heimspiel gegen Magdeburg an. Im Moment sieht alles danach aus, als könnte der 1. FC Heidenheim bald Erstligist sein. Das wäre eine Premiere. Die Vorbereitungen laufen jedenfalls - sowohl im Verein als auch in der Stadt.

1. FC Heidenheim - bald Aufstieg in die Bundesliga?

FCH-Fan Jürgen Sturm postet am Donnerstagabend sein neuestes Video auf Youtube. Der pensionierte Lehrer und Musiker verfasst zu jedem Spiel einen Song, stets mit einem Text, der zum Gegner passt. "Holstein Kiel - beim FCH, da gibt's für Euch nicht viel, nicht mal ein Eis am Stil", sang Sturm zum Beispiel vor der Partie gegen Kiel.

"Das macht Spaß", erzählt der Fußballfan, "wir wollen unsere Unterstützung für den FCH auch nach außen dokumentieren." Wenigstens ein Jahr in der Bundesliga mit Heimspielen gegen Bayern München und Borussia Dortmund in der Voith-Arena, das wäre für Jürgen Sturm ein Traum. "Den Aufstiegssong habe ich schon fertig in der Schublade liegen", verrät der 73-Jährige.

Fans träumen vom Bundesliga-Aufstieg

Für Fan Heinrich Bartels vom Fanclub "Osttribüne Zwölfter Mann" ist der 1. FC Heidenheim eine in Deutschland einmalige Erfolgsstory. Die gute, beständige Vereinspolitik, langjähriger Trainer, langjähriges Management seit der fünften Liga vor 16 Jahren - das gebe es sonst nirgends. "Für mich ist ein wesentlicher Faktor auch, dass dieser familiäre Charakter vom Verein auch wirklich gelebt wird", sagt Bartels. Man fühle sich als Fan stets beteiligt und sei stolz darauf, was man geschafft hat. "Und so ist die Unterstützung von Seiten der Fans auch von Jahr zu Jahr und von Aufstieg zu Aufstieg gewachsen."

Die Hoffnungen seien jetzt gewaltig, beschreibt Bartels die Stimmung aus dem Fanclub. Gleichzeitig habe man aber auch eine typisch schwäbische Grundhaltung nach dem Motto: Wenn es doch nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter.

Vorbereitungen im Rathaus laufen

Im Heidenheimer Rathaus verfolgt man auch die Entwicklung auf dem Schlossberg, wo das Stadion steht. Der FCH spielt die beste Saison seiner Vereinsgeschichte, steht aktuell auf Platz zwei, es sind nur noch vier Spiele. Ein Aufstieg wäre ein gewaltiger Imagegewinn für die 50.000-Einwohner-Stadt auf der Ostalb. Und so laufen schon Planungen bei der Stadtverwaltung, wie man das Ereignis feiern könnte.

"Wir sind aktuell im Austausch mit den Verantwortlichen des Vereins", erklärt Stefan Bentele von der Heidenheimer Stadtverwaltung. Es gehe um die Feierlichkeiten und einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt im Falle des Aufstiegs.

1. FC Heidenheim - Stadt leuchtet bei Aufstieg in die Bundesliga

Die Stadt muss flexibel planen, denn es gibt kein eindeutiges Datum, an welchem Spieltag sich der Aufstieg in die Bundesliga entscheidet. Oberbürgermeister Michael Salomo (SPD) würde dann das Wort ergreifen. Das städtische Kommunikationsbüro plane Mitteilungen und besondere Aktionen über Internet und soziale Medien. "Und auch die Beleuchtung in der Öffentlichkeit könnte sich den neuen Realitäten anpassen", verrät Stadtsprecher Bentele, "wenn auch nur vorrübergehend". Mit anderen Worten: Heidenheim würde in den Vereinsfarben blau, rot, weiß erstrahlen und richtig groß feiern. Klar, nur vorrübergehend, aber vermutlich unvergesslich.