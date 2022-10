DFB-Pokal: FC Heidenheim hofft auf Überraschung bei Union Berlin

Die Favoritenrolle beim Aufeinandertreffen im DFB-Pokal am Mittwochabend scheint eindeutig geklärt: Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin spielt gegen den Zweitligisten FC Heidenheim.

Nach der Niederlage im Zweitliga-Auswärtsspiel in Kiel am vergangenen Sonntag muss die Mannschaft von Frank Schmidt am MIttwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Union Berlin ran. Der Tabellenführer der Bundesliga ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Der Trainer des 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt. Pressestelle 1. FC Heidenheim

"Für uns ist das ein überragendes Los. Es ist sportlich reizvoll für uns. Wir dürfen in die Alte Försterei."

Beide Mannschaften zeichnen sich vor allem durch ihre starken Abwehrreihen aus: Union Berlin stellt mit nur sechs Gegentoren nach zehn Spieltagen die beste Defensive der Bundesliga, Heidenheim die zweitbeste der zweiten Liga.

Der Trainer vom aktuellen Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin, Urs Fischer. IMAGO Jan Huebner

"Wir müssen uns am absoluten Limit bewegen und das gilt auch für diese Aufgabe. Wir wissen, das wird kein Selbstläufer."

Der 1. FC Heidenheim rechnet mit rund 450 Fans, die die Mannschaft nach Berlin begleiten und auf eine Pokalüberraschung hoffen.