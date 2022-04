Faustkampf auf Autobahnparkplatz endet in Messerstecherei

An der A8 bei Nellingen im Alb-Donau-Kreis ist an Ostern ein Faustkampf außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich zwei Lkw-Fahrer zu den Ringkämpfen verabredet. Ein 56-Jähriger habe zwei Kämpfe gewonnen, als die beiden in Streit gerieten. Ein dritter Fahrer trennte sie und bemerkte dass der 35-Jährige blutete. Offenbar hatte der Ältere ein Messer gezogen. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt. Gegen den Älteren wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.