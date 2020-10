Weil sie bei Rot über eine Kreuzung in Ulm gefahren ist, hat eine junge Frau am Freitag am späten Abend fast einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen verursacht. Nur durch eine Vollbremsung des Fahrers habe dies verhindert werden können, so die Polizei. Die 24-Jährige war mit einem Mietwagen unterwegs und muss jetzt mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.