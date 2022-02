Ehinger Narren entwerfen Fasnets-Wanderweg

Warum nicht einen Fasnetswanderweg nach dem Vorbild von Krippenwanderwegen anlegen? Das dachten sich die „Riaddeifl“ aus Kirchbierlingen - so gibt es jetzt Närrisches hinter Glas.

Der Schaukasten der "Riaddeifl" - mit Schnaps, Riaddeifl-Figur und Schelle. SWR

Auch in dieser fünften Jahreszeit verhindert die Pandemie die meisten Narrenumzüge im Land. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Krippenwanderwege sind in Mode. Die haben sich die Riaddeifl in Ehingen-Kirchbierlingen im Alb-Donau-Kreis zum Vorbild genommen und kurzerhand einen Fasnetswanderweg aus der Taufe gehoben: Eine do-it-yourself-Fasnets-Wanderung für Narren.

Die Organisatoren des Fasnetswanderwegs montieren den Schaukasten der Kinder des Kindergartens St. Martinus an seinen Platz. SWR

Elf Narrenzünfte aus der Umgebung haben Schaukästen gestaltet. Was reinkommt, durfte jede Zunft selbst entscheiden.

"Wir haben ja Sitzungen gemacht: wie können wir jetzt irgendwie die Fasnet zu uns hier ins Dorf bringen, wie können für die Leute, vor allem für die Kinder, was machen. Und da sage ich, wieso gibt es keinen Fasnets-Wanderweg? (...) Vor 10 Tagen ist die Idee entstanden."

Natürlich haben auch die Riaddeifl selbst einen Schaukasten gestaltet. Mit der typischen Schelle, die an jedem Häs hängt, mit dem kleinen Riaddeifl, und weiterem unverzichtbarem Zubehör: Einer Dose mit einem kleinen Schnäpschen. Im Hintergrund noch die Sage vom Riaddeifl.

Rund anderthalb Kilometer lang ist der Fasnets-Wanderweg in Kirchbierlingen. Einmal rund um ein Feld am Ortsrand. Die ersten Besucherinnen und Besucher sind schon bald im Anmarsch: Kinder aus dem benachbarten Kindergarten in Kirchbierlingen.

„Wir habe jede Figur schon den Kindern vorgestellt und sie sind total im Fasnets-Fieber. Auch wenn es offiziell keine Fasnet gibt, aber im Kindergarten gibt’s das.“

Die ersten Besucherinnen beschauen sich einen der Schaukästen des Fasnetswanderwegs. SWR

Der Fasnetswanderweg in Ehingen-Krichbierlingen ist leicht zu finden. Neben dem Musikerheim - dort kann auch geparkt werden - stehen Wegweiser. Allerdings, da auch die fünfte Jahreszeit endlich ist, gilt auch für diesen Fall: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Es sei denn, die Resonanz ist so groß, dass ihn die Narren doch noch ein bisschen länger stehen lassen.