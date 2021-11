Zum Fasnetsauftakt in Schwäbisch Gmünd haben sich am Donnerstagabend nur rund 20 Zunftvertreter auf dem Marktplatz getroffen. In kleinem Rahmen und ohne Livemusik haben sie traditionell das Silbermännle begrüßt, berichtet die Remszeitung. Normalerweise findet in Schwäbisch Gmünd am 11.11. ein großes Guggenmusiktreffen mit tausenden Zuschauern und Party statt.