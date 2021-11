Fasnet startet wegen Corona nur vereinzelt

Am 11.11. beginnt vereinzelt auch in der Region die Fasnet. Vieles aber ist pandemiebedingt abgesagt. Narrenempfang im Rathaus: Der Ulmer Kuhbergverein beginnt traditionell am 11.11. bei Oberbürgermeister Gunther Czisch den Fasching. Die kommende Saison des Vereins steht unter dem Motto "Pirates of Kuhrebean". Auch die Fasnacht in Ellwangen startet: Die Ellwanger Fastnachtszünfte und Vereine hissen zum Auftakt der anstehenden Kampagne ihre Narrenfahnen, heißt es in einer Pressemeldung. Aber: Alles unter der aktuell gültigen Corona-Verordnung und ohne Ausschank. Bei vielen Zünften und Vereinen in der Region ist es am 11.11. aber ohnehin ruhig: Die Schwäbisch-Alemannische Fasnet beginnt erst am Dreikönigstag.