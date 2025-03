Es geht in den Endspurt für die diesjährige Fasnet. Die Narrenzünfte in der Region feiern nochmal kräftig mit Umzügen, Bällen und allerhand anderen außergewöhnlichen Traditionen.

Zum Ende der fünften Jahreszeit lassen es die Narren im Ostalbkreis und dem Alb-Donau nochmal richtig krachen. Neben großen Fasnetsumzügen warten die Zünfte in der Region auch wieder mit regionalen Traditionen auf.





Eiskalt ist das Brunnenwasser, in das die jungen Männer am Fasnetssonntag in Munderkingen springen - bekleidet nur mit einem einfachen mittelalterlichen Stoffkostüm. Einziges Hilfsmittel - ein kräftiger Schluck heißer Wein. Und die Aussicht, im Anschluss "ein jeglich Maidlein" aus der Zuschauermenge küssen zu dürfen.

Los geht es um 14 Uhr mit dem großen Fasnetssonntag-Umzug. Mit dabei: rund ein Dutzend Gruppen der Trommgesellenzunft Munderkingen und Musikkapellen. Den Abschluss des Zuges bilden Narrenrat und Adel der Zunft auf einem Wagen. Ab 15:30 Uhr beginnt dann der traditionelle Brunnensprung: Zwei junge Männer springen dreimal in den Marktplatzbrunnen, umringt von zahlreichen Schaulustigen. Weitergefeiert wird später im Stadtkern.

Nahtlos geht es am Fasnetsmontag mit der Munderkinger Brauchtumspflege weiter: Beim Grempelesmarkt im Narrenstüble wird zwischen 9 und 12 Uhr ein buntes Allerlei für den guten Zweck versteigert. Ab 14 Uhr zieht dann der Kinderumzug durch die Innenstadt. Mit originellen Häsern, die die Gruppen extra für den Fasnetsmontag angefertigt haben.

Am Fasnetsdienstag endet die Munderkinger Fasnet mit einem zweiten Grempelesmarkt, ebenfalls ab 9 Uhr im Narrenstüble und einem erneuten Brunnensprung - diesmal um 18:30 Uhr.

Einen besonderen Fasnetsbrauch bietet immer an Faschingsdienstag um 14 Uhr die Aalener Fasnachtszunft "Zum Sauren Meckereck". Geboren wurde die Tradition im Jahr 1966 auf dem Grundstück der alten Essigfabrik. Damals kam es zum Streit zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer. Denn die Stadt wollte auf dem Areal eine Schule bauen, zur Not auch durch Enteignung.

Am Fastnachtsdienstag veranstaltete der Eigentümer eine Kundgebung an einer Ecke seiner Essigfabrik: Auf einem Essigfass stehend erklärte er der Bevölkerung seine Sicht der Dinge. Weitere Bürger taten es ihm nach - der Beginn des Sauren Meckerecks.

Seitdem treffen sich Jahr für Jahr couragierte Meckerer, tun öffentlich ihre Meinung kund und prangern Missstände in der Verwaltung an. Mittlerweile findet das Saure Meckereck nicht mehr bei der alten Essigfabrik statt, sondern im Aalener Rathausfoyer.

Keiner weiß, wer bei der "Schwarzen Schar" unter den Umhängen steckt und die Pechfackeln trägt: "Der Pennäler Schnitzelbank" findet in Ellwangen traditionell am Sonntagabend vor Rosenmontag statt. (Archivfoto) SWR Frank Polifke

Am Fastnachtssonntag sind die Gaststätten in der Ellwanger Altstadt voll. Dann wird es düster und einigen steht vermutlich der Angstschweiß auf der Stirn. Denn um Punkt 19 Uhr ziehen Wesen in dunklen Umhänge mit spitzen Kapuzen und verhüllten Gesichtern durch die Gassen. Dann kommt die "Schwarze Schar" - begleitet von Trommeln, Fackeln und Schellen: Der Auftritt der Pennäler Schnitzelbank.

Dann ziehen die dunklen Gesellen von Lokal zu Lokal. Und tragen Schwächen und Vergehen der Ellwangerinnen und Ellwanger in Versform vor. Gesungen auf die Melodie "Auf der schwäbischen Eisenbahn", gemeinsam mit dem Publikum. Gegen Mitternacht verschwinden die schwarz gekleideten Gestalten wieder. Wer hinter dem Gewand steckt, bleibt geheim.

Das war Fasnet in Neuler im vorigen Jahr: Da hatten Fasnetsbegeisterte ein Trojanisches Pferd gebaut. Es stand auf einem der vielen kreativen Motivwägen in dem faschingsbegeisterten Ort mit gut 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Josef Steiner/ Neulermer Narren 1906 e.V.

Ausnahmezustand in Neuler (Ostalbkreis): Am Fasnetssonntag kommen rund 20.000 Menschen in das 3.000-Seelen-Dorf. Sie alle wollen das große Spektakel sehen. Dann ziehen ab 13:30 Uhr tausende Fasnetsbegeisterte mit selbstgebastelten Kostümen und Kreativwägen durch den Ort. Begleitet von Hästrägern und Guggenmusik.

Anstelle des Trojanischen Pferdes dürfte diesmal allerdings Superman in Riesenformat ein Hingucker sein. Er soll zudem über die Zuschauerinnen und Zuschauer hinwegschweben. Ebenso die menschengroßen Nachbildungen von Ameisen. Wer nach dem Umzug noch nicht genug hat, kann beim großen Straßenfasching weiterfeiern. Oder den Tag in der Schlierbachhalle ausklingen lassen.

Die Schellenbogenschnitzler: Eine von insgesamt 13 Faschingsgruppen der Wörter Rotachnarren. Wörter Rotachnarren

Ein weiterer Höhepunkt der Straßenfastnacht im Ostalbkreis ist der Faschingsumzug am Sonntag in Wört. Zum bereits 79. Mal schlängelt sich ab 13:30 Uhr der Gaudiwurm mit unzähligen Faschingsgruppen und -wägen durch die Gassen. Mit dabei ist fast das ganze Dorf: Jeder Fünfte ist Teil eines örtlichen Faschingsvereins. Mit 15.000 Besucherinnen und Besuchern reisen zehnmal so viele Gäste an wie es in Wört Einwohnerinnen und Einwohner gibt.

Aus Ostwürttemberg und Oberschwaben reisen Gruppen an, mehr als 1.500 Straßenfastnachter sind dabei. Nach dem Umzug geht es im Dorfkern mit dem närrischen Treiben weiter: Party am Festplatz, Essenstände und Wirtschaften laden zum Feiern ein.