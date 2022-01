per Mail teilen

Wie zuvor schon andere Narrenzünfte hat nun auch die Aalener Fasnachtszunft "Zum Sauren Meckereck" alle Veranstaltungen vor Publikum abgesagt. Die Maskentaufe am Dreikönigstag soll nur online stattfinden. Für die Prunksitzung am 19. Februar wolle man sich noch eine Alternative überlegen, heißt es auf der Facebook-Seite der Fasnachtszunft. Der Rathaussturm und das traditionelle Meckereck werden in Abstimmung mit der Stadt geplant.