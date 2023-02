Glückliche Gesichter beim Faschingsumzug in Dischingen: Tausende Närrinnen und Narren haben dort am Sonntag Fasching gefeiert. Rund 2.500 Aktive zogen durch die Straßen.

Zehntausende haben am Sonntag in der Region Fasnet gefeiert. In zahlreichen Dörfern und Städten gab es Fasnets- und Faschingsumzüge. Einer der größten Umzüge fand in Dischingen mit rund 2.500 Aktiven statt. 15.000 Besucher waren erwartet worden. Wie Ralf Eberhardt, der Präsident des Faschingsvereins Dischingen der "Heidenheimer Zeitung" sagte, waren in manchen Straßenzügen so viele Menschen wie noch nie.

Umzug mit kritischen Motivwagen, Prinzenpaar und Mäschgerle

Beim Umzug waren Maskengruppen der schwäbisch-alemannischen Fasnet genauso zu sehen wie Garden, das Prinzenpaar des Dischinger Faschingsvereins und Motivwagen zum Motto "Jetzt isch gnuag". Gemeint waren damit sowohl Preissteigerungen, als auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit ihren Menschenrechtsverletzungen und die Corona-Auflagen. Geladen hatte der Faschingsverein Dischingen.