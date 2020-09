per Mail teilen

In Dischingen im Kreis Heidenheim wird es im kommenden Jahr keine Veranstaltungen des Faschingsvereins geben. Das bedeutet: kein großer Umzug mit Themenwagen und auch keine Bälle in der Halle im Jahr 2021. Der Verein sieht laut einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung" keine Möglichkeit, Fasching mit den geltenden Corona-Beschränkungen zu feiern. Auch in Bissingen prüft der Sportverein, ob er die Faschingsveranstaltungen absagt.