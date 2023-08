Die Spannung steigt vor der Bundesliga-Premiere des 1. FC Heidenheim am Samstag: Die Fans fiebern dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg entgegen. Und viele wollen da auch hin.

Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt der 1. FC Heidenheim 1846 in der Fußball-Bundesliga. Die Partie beim Vfl Wolfsburg (Samstag,15:30 Uhr) ist für den Club um Langzeittrainer Frank Schmidt und Vorstandschef Holger Sanwald von historischer Bedeutung. Und die Fans fiebern der Bundesliga-Premiere entgegen:

Die Begeisterung ist auch im Fanshop des FCH in Heidenheim zu spüren. Viele Fans seien schon mit den neuen Trikots für die erste Bundesliga-Saison unterwegs, berichtet FCH-Sprecher Markus Gamm. Die Vorfreude der Fans auf die Bundesliga sei schon seit dem Aufstieg "enorm spürbar".

1.000 Fans begleiten FC Heidenheim zur Bundesliga-Premiere

Dies gelte auch für den Run auf die Tickets: 1.000 FCH-Fans begleiteten die Mannschaft zur Bundesliga-Premiere am kommenden Samstag zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg - "das ist natürlich eine Superanzahl." Auch die Nachfrage nach Karten für die Heimspiele sei groß. Man habe die Grenze für den Dauerkartenverkauf deshalb bewusst bei 9.000 gezogen, "damit wir auch noch einen Einzelticketverkauf anbieten können und möglichst vielen FCH-Fans die Möglichkeit geben, bei den Heimspielen dabei zu sein."

Im Fanshop des FC Heidenheim werden fleißig Fan-Artikel gekauft: Die Fans fiebern dem ersten Bundesliga-Spiel in der Vereinsgeschichte des 1. FC Heidenheim entgegen. SWR Markus Bayha

FCH: vor dem Aufstieg 3.000 Mitglieder, danach 8.500

Auch die Mitgliederzahlen seien nach oben geschnellt, berichtet Markus Gamm: "Vor dem Aufstieg waren es knapp über 3.000, jetzt 8.500." Nicht zu vergessen, die Unterstützung bei den Testspielen in der Region: 1.800 Fans seien in Heidenheim-Mergelstetten dabei gewesen, jeweils 2.000 in Crailsheim und Essingen. "All diese Zahlen unterstreichen die Euphorie, die wir hier jeden Tag spüren."

Fans fiebern Bundesliga-Premiere des FCH entgegen

Euphorie spüren auch die Fans, die am Mittwoch das öffentliche Training auf dem Schlossberg besuchten und auf Autogrammjagd waren. Die Vorfreue sei riesig, bei Jung und Alt, berichtet ein Vater, dessen Sprösslinge auch bei einem Jugendcamp des FCH dabei waren. Jetzt fiebern alle dem ersten Heimspiel gegen Hoffenheim entgegen - "das ist eine klasse Sache für Heidenheim und die ganze Region." Ein anderer Fan wird die Bundesliga-Premiere des 1. FC Heidenheim live erleben: Er reist am Samstag mit dem Zug zum Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg und beschreibt seine Vorfreude so: "Begeistert, ohne Ende." Ein anderer schwärmt "Bundesliga, Dortmund, überall, bundesweit - schön, wirklich, ich freue mich sehr." Und ein Vierter ergänzt: "Die Vorfreude ist schon riesig" und sei gerade über die letzten Wochen, mit den ganzen Testspielen, immer größer geworden. Gerade habe er noch beim Training zugeschaut - "ja, nicht mehr lange, drei Tage noch!"