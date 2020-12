Das städtische Wasserwerk in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) ist Opfer einer Falschmeldung. Seit Montagabend kursieren in sozialen Medien Meldungen über Colibakterien im Trinkwasser. Laut Stadt und Wasserwerk ist das Trinkwasser in Weißenhorn in einwandfreier Qualität und muss auch nicht abgekocht werden.