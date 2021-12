Falschfahrer auf der B10

per Mail teilen

Ein Falschfahrer hat in Freitagnacht den Verkehr auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Neu-Ulm Mitte und Wiblinger Straße gefährdet. Laut Polizei war der 36-jährige Fahranfänger an der Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte in falscher Richtung auf die B10 gefahren und dort anschließend etwa einen Kilometer unterwegs. Kurz vor der Adenauer Brücke wendete er auf der Bundesstraße sein Fahrzeug. Mehrere Autos mussten ausweichen oder sogar anhalten. Die Polizei stoppte den 36-Jährigen bei der Abfahrt von der B10.