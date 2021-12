Rentner lässt Falschparker nicht mehr wegfahren

Ein Rentner hat am Wochenende in Ulm-Söflingen einen 25-jährigen Falschparker absichtlich zugeparkt und ihn so vier Stunden lang am Wegfahren gehindert. Der junge Mann hatte am Samstagnachmittag seinen Kleintransporter aus Versehen auf dem Parkplatz des 80-Jährigen auf einem Hinterhof in Ulm-Söflingen abgestellt. Er glaubte, dort halten zu dürfen. Als der rechtmäßige Parkplatzbesitzer kurz darauf kam, parkte er sein Auto direkt in der Zufahrt. Auch die Polizei konnte den Rentner nicht dazu bewegen, die Ausfahrt wieder freizugeben. Ein Abschleppdienst wurde gerufen, um den Weg für den jungen Mann freizuräumen. Den 80-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung. Außerdem muss er die Kosten für das Abschleppen zahlen.