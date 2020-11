Ein 22 Jahre alter Mann aus dem Kreis Günzburg soll mit fünf Komplizen aus dem Großraum Augsburg zahlreiche Menschen mit dem Trick des "Falschen Polizisten" betrogen haben. Die Polizei schätzt, dass die sechsköpfige Gruppe mit dem Trick mehrere hunderttausend Euro erbeutet hat. Mehr als zehn Taten schreibt die Polizei der Bande zu. Die meisten Opfer wohnen in Bayern, eines in Heidenheim an der Brenz. Auf einige Opfer stießen die Beamten erst bei den Ermittlungen. Sie hatten sich geschämt, den Betrug anzuzeigen. Die "Falschen Polizisten" waren bei einem versuchten Betrug im September in München aufgeflogen.