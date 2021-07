per Mail teilen

Ein Labor hat dem Gesundheitsamt Heidenheim nach Corona-Tests falsche Labor-Befunde übermittelt. Grund des Fehlers waren Probleme bei der Laboranalyse, heißt es in einer Mitteilung.

Laut Gesundheitsamt handelt es sich um PCR-Tests von Nasen-Rachen-Abstrichproben, die am vergangenen Dienstag (29.12.2020) durchgeführt worden waren. Irrtümlicherweise wurden sowohl falsch positive als auch falsch negative Ergebnisse an das Gesundheitsamt gemeldet. Wie viele Personen davon betroffen waren, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Betroffen von den falschen Laborergebissen waren Personen, die am vergangenen Dienstag (29.12.) einen PCR-Test gemacht hatten (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Betroffene wurden über falsche Testergebnisse informiert

Die Betroffenen wurden jedoch umgehend informiert. Verhängte Isolations- und Quarantänemaßnahmen hat das Gesundheitsamt wieder aufgehoben. Gleichzeitig wurden die jetzt als positiv getesteten Personen in häusliche Isolation versetzt und deren Kontaktpersonen ermittelt, so die Behörde. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heidenheim lag am Silvestertag bei 90,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner.